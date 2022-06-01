Selskapsoversikt
Bloom Energy
Bloom Energy Lønninger

Bloom Energys lønnsområde varierer fra $9,535 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $306,525 for Kjemiteknisk ingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Bloom Energy. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Biomedisinsk ingeniør
$225K
Kjemiteknisk ingeniør
$307K
Kontrollingeniør
$129K

Dataanalytiker
$9.5K
Dataanalytiker
$119K
Elektroingeniør
$170K
Finansanalytiker
$157K
Maskinvareingeniør
$236K
Maskinteknisk ingeniør
$164K
Salg
$289K
Programvareingeniør
$72.4K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Bloom Energy é Kjemiteknisk ingeniør at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $306,525. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bloom Energy é $163,815.

