Blockchain.com Lønninger

Blockchain.coms lønn varierer fra $107,529 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $231,985 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Blockchain.com. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $108K

Dataingeniør

Forretningsutvikling
$149K
Dataforsker
$201K

Markedsføring
$142K
Produktdesigner
$177K
Produktdesignleder
$180K
Programvareutviklingsleder
$179K
Teknisk programleder
$232K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Blockchain.com er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blockchain.com est de $178,055.

