Blinkit Lønninger

Blinkits lønn varierer fra $1,656 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $84,834 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Blinkit. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
Median $47.8K
Produktleder
Median $43.2K

Regnskapsfører
$1.7K
Administrativ assistent
$4.8K
Forretningsoperasjonsleder
$44K
Forretningsanalytiker
$24.6K
Dataanalytiker
$20.6K
Personalavdeling
$4.4K
Programleder
$14K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Blinkit er Programvareutvikler at the Software Engineer 3 level med en årlig totalkompensasjon på $84,834. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Blinkit er $29,655.

