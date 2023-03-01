Selskapskatalog
Blinkist
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Blinkist Lønninger

Blinkists lønn varierer fra $49,575 i total kompensasjon per år for en Markedsføring på laveste nivå til $165,219 for en Stabssjef på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Blinkist. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $76.2K
Stabssjef
$165K
Personalavdeling
$53.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Markedsføring
$49.6K
Produktleder
$115K
Programvareutviklingsleder
$95.5K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Blinkist薪资最高的职位是Stabssjef at the Common Range Average level，年度总薪酬为$165,219。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Blinkist的年度总薪酬中位数为$85,814。

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Blinkist

Relaterte selskaper

  • Tesla
  • Pinterest
  • Databricks
  • Facebook
  • Amazon
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser