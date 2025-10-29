Selskapskatalog
Blink
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

Blink UX-forsker Lønninger

UX-forsker-mediankompensasjonspakken in United States hos Blink utgjør totalt $130K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Blinks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Blink
UX Researcher
San Diego, CA
Totalt per år
$130K
Nivå
L3
Grunnlønn
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Blink?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte UX-forsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Blink in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $189,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Blink for UX-forsker rollen in United States er $115,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Blink

Relaterte selskaper

  • Spotify
  • Google
  • Roblox
  • Stripe
  • Intuit
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser