Blink Health
Blink Health Lønninger

Blink Healths lønn varierer fra $35,529 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $504,161 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Blink Health. Sist oppdatert: 10/10/2025

$160K

Programvareutvikler
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend Programvareingeniør

Produktleder
Median $235K
Forretningsanalytiker
$189K

Dataforskningsleder
$504K
Dataforsker
Median $150K
Produktdesigner
Median $165K
Programvareutviklingsleder
Median $275K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Blink Health er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Blink Health er Dataforskningsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $504,161. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Blink Health er $177,025.

