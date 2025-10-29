Selskapskatalog
Blend360
Blend360 Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos Blend360 utgjør totalt ₹2.74M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Blend360s totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Blend360
Senior Data Engineer
New Delhi, DL, India
Totalt per år
₹2.74M
Nivå
L3
Grunnlønn
₹2.74M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Blend360?
Siste lønnsrapporter
Dataingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Blend360 in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,879,019. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Blend360 for Programvareingeniør rollen in India er ₹2,741,120.

