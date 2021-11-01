Selskapskatalog
Blend360
Blend360 Lønninger

Blend360s lønn varierer fra $23,422 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $160,800 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Blend360. Sist oppdatert: 9/5/2025

$160K

Dataforsker
Median $23.4K
Programvareutvikler
Median $31.6K

Dataingeniør

Forretningsanalytiker
Median $100K

Dataanalytiker
$53.7K
Dataforskningsleder
$161K
Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Blend360 is Dataforskningsleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blend360 is $53,730.

Andre ressurser