Blackbaud Lønninger

Blackbauds lønn varierer fra $41,650 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $223,875 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Blackbaud . Sist oppdatert: 11/17/2025