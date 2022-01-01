Selskapskatalog
Blackbaud Lønninger

Blackbauds lønn varierer fra $41,650 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $223,875 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Blackbaud. Sist oppdatert: 11/17/2025

Programvareingeniør
Staff B $116K
Senior B $136K

Fullstack Programvareutvikler

Produktleder
Median $98.1K
Prosjektleder
Median $106K

Programvareutviklingsleder
Median $180K
Forretningsanalytiker
$81.3K
Forretningsutvikling
$62.3K
Kundeservice
$41.7K
Personalavdeling
$224K
Produktdesigner
$101K
Salg
$95.7K
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Blackbaud er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Blackbaud er Personalavdeling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $223,875. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Blackbaud er $100,500.

