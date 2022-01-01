Blackbaud Lønninger

Blackbauds lønn varierer fra $41,650 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $223,875 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Blackbaud. Sist oppdatert: 11/17/2025
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
Hos Blackbaud er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)
