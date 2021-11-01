Selskapsoversikt
Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Lønninger

Black Sesame Technologiess lønnsområde varierer fra $85,224 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $193,800 for Maskinvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Black Sesame Technologies. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $190K
Maskinvareingeniør
$194K
Personal
$85.2K

The highest paying role reported at Black Sesame Technologies is Maskinvareingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Black Sesame Technologies is $190,000.

