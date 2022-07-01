Selskapskatalog
BioXcel Therapeutics
BioXcel Therapeutics Lønninger

BioXcel Therapeuticss lønn varierer fra $99,818 i total kompensasjon per år for en Datavitenskap-leder på laveste nivå til $102,008 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BioXcel Therapeutics. Sist oppdatert: 11/20/2025

Datavitenskap-leder
$99.8K
Programvareingeniør
$102K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos BioXcel Therapeutics er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $102,008. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BioXcel Therapeutics er $100,913.

