BioLabs
BioLabs Produktleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Produktleder totalkompensasjonen in Belgium hos BioLabs varierer fra €35.3K til €50.1K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for BioLabss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$46K - $52.4K
Belgium
Vanlig Område
Mulig Område
$40.6K$46K$52.4K$57.8K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos BioLabs?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos BioLabs in Belgium ligger på en årlig totalkompensasjon på €50,135. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BioLabs for Produktleder rollen in Belgium er €35,264.

Andre ressurser

