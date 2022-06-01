Selskapsoversikt
BigBear.ai
BigBear.ai Lønninger

BigBear.ais lønnsområde varierer fra $109,450 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $173,865 for Produktdesigner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i BigBear.ai. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $118K

Full-stack programvareingeniør

Kundesuksess
$171K
Dataanalytiker
$109K

Produktdesigner
$174K
