Selskapsoversikt
BIC
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

BIC Lønninger

BICs lønnsområde varierer fra $48,878 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $219,708 for Programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i BIC. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Dataanalytiker
$75.9K
Programsjef
$220K
Programvareingeniør
$48.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programvareingeniørsjef
$122K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos BIC er Programsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $219,708. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos BIC er $98,734.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for BIC

Relaterte selskaper

  • Flipkart
  • Snap
  • Stripe
  • Microsoft
  • Uber
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser