BHP
BHP Lønninger

BHPs lønnsområde varierer fra $58,621 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $194,281 for Regnskapsfører i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i BHP. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $103K

Full-stack programvareingeniør

Regnskapsfører
$194K
Virksomhetsutvikling
$121K

Dataanalytiker
$128K
Geologisk ingeniør
$156K
Maskinvareingeniør
$78.5K
IT-teknolog
$88.5K
Maskinteknisk ingeniør
$138K
Produktdesigner
$101K
Produktsjef
$142K
Prosjektleder
$159K
Salg
$58.6K
Løsningsarkitekt
$94.2K
Teknisk programsjef
$181K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos BHP er Regnskapsfører at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $194,281. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos BHP er $124,515.

