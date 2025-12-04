Selskapskatalog
BENTELER
BENTELER Forretningsoperasjonsleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Forretningsoperasjonsleder totalkompensasjonen hos BENTELER varierer fra CZK 1.54M til CZK 2.2M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for BENTELERs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$83.3K - $97.4K
Czech Republic
Vanlig Område
Mulig Område
$72.6K$83.3K$97.4K$104K
Vanlig Område
Mulig Område

Bidra
Hva er karrierenivåene hos BENTELER?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjonsleder hos BENTELER ligger på en årlig totalkompensasjon på CZK 2,204,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BENTELER for Forretningsoperasjonsleder rollen er CZK 1,544,859.

Andre ressurser

