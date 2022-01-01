Selskapskatalog
Benevity
Benevity Lønninger

Benevitys lønn varierer fra $40,275 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $128,036 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Benevity. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
Median $91.3K

Fullstack Programvareutvikler

Produktdesigner
Median $87.3K
Produktleder
Median $92.3K

Programvareutviklingsleder
Median $128K
Forretningsanalytiker
$72.3K
Kundeservice
$40.3K
Programleder
$58.9K
Løsningsarkitekt
$91.5K
Teknisk programleder
$53.9K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Benevity er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Benevity er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $128,036. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Benevity er $87,266.

Utvalgte jobber

