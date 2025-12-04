Selskapskatalog
BenchSci
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner lønninger

BenchSci Produktdesigner Lønninger

Den gjennomsnittlige Produktdesigner totalkompensasjonen in Canada hos BenchSci varierer fra CA$78.4K til CA$110K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for BenchScis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$61.4K - $71.4K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
$56.7K$61.4K$71.4K$79.4K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Produktdesigner innrapporteringers hos BenchSci for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos BenchSci er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Produktdesigner tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos BenchSci in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$109,812. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BenchSci for Produktdesigner rollen in Canada er CA$78,437.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for BenchSci

Relaterte selskaper

  • Roblox
  • Stripe
  • Google
  • Facebook
  • Dropbox
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchsci/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.