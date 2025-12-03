Selskapskatalog
BELLA+CANVAS
BELLA+CANVAS Personalavdeling Lønninger

Den gjennomsnittlige Personalavdeling totalkompensasjonen in Nicaragua hos BELLA+CANVAS varierer fra NIO 206K til NIO 282K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for BELLA+CANVASs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Vanlig Område
Mulig Område
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos BELLA+CANVAS?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Personalavdeling hos BELLA+CANVAS in Nicaragua ligger på en årlig totalkompensasjon på NIO 282,281. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BELLA+CANVAS for Personalavdeling rollen in Nicaragua er NIO 206,188.

