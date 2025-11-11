Selskapskatalog
Bell Integrator
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Frontend Programvareutvikler

  • Moscow Metro Area

Bell Integrator Frontend Programvareutvikler Lønninger i Moscow Metro Area

Frontend Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area hos Bell Integrator utgjør totalt RUB 1.91M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bell Integrators totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Totalt per år
RUB 1.91M
Nivå
Software Engineer
Grunnlønn
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.33M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Frontend Programvareutvikler hos Bell Integrator in Moscow Metro Area ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 2,636,829. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Bell Integrator for Frontend Programvareutvikler rollen in Moscow Metro Area er RUB 1,910,169.

