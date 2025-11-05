Selskapskatalog
Bell Integrator
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
Bell Integrator Programvareingeniør Lønninger i Moscow Metro Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Moscow Metro Area hos Bell Integrator utgjør totalt RUB 1.89M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bell Integrators totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Totalt per år
RUB 1.89M
Nivå
Senior
Grunnlønn
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Bell Integrator?
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Bidra

Inkluderte stillinger

Frontend Programvareutvikler

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Bell Integrator in Moscow Metro Area ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 3,138,099. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Bell Integrator for Programvareingeniør rollen in Moscow Metro Area er RUB 1,886,014.

Andre ressurser