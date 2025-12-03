Selskapskatalog
Bell Flight
Bell Flight Løsningsarkitekt Lønninger

Den gjennomsnittlige Løsningsarkitekt totalkompensasjonen in Canada hos Bell Flight varierer fra CA$118K til CA$165K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bell Flights totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$92.2K - $107K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
$85.2K$92.2K$107K$119K
Vanlig Område
Mulig Område

Bidra
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos Bell Flight in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$164,906. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Bell Flight for Løsningsarkitekt rollen in Canada er CA$117,790.

