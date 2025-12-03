Selskapskatalog
Belcan
Belcan Informasjonsteknolog (IT) Lønninger

Den gjennomsnittlige Informasjonsteknolog (IT) totalkompensasjonen hos Belcan varierer fra $68K til $92.8K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Belcans totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$72.8K - $88K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$68K$72.8K$88K$92.8K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Belcan?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Informasjonsteknolog (IT) hos Belcan ligger på en årlig totalkompensasjon på $92,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Belcan for Informasjonsteknolog (IT) rollen er $68,000.

Andre ressurser

