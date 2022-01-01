Selskapskatalog
Beachbody
Beachbody Lønninger

Beachbodys lønn varierer fra $116,000 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $208,950 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Beachbody. Sist oppdatert: 9/4/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $139K
Dataforsker
Median $116K
Produktleder
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Programvareutviklingsleder
$209K
Teknisk programleder
$170K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Beachbody er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $208,950. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Beachbody er $148,920.

