BDO Lønninger

BDOs lønn varierer fra $8,150 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $179,295 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BDO. Sist oppdatert: 9/4/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Programvareutvikler
Median $86.5K

Dataingeniør

Ledelsesrådgiver
Median $68.1K
Regnskapsfører
$8.1K

Administrativ assistent
$91.8K
Forretningsanalytiker
$55.2K
Dataanalytiker
$79K
Dataforskningsleder
$87K
Dataforsker
$64.7K
Finansanalytiker
$40.5K
Personalavdeling
$77.6K
Informasjonsteknolog (IT)
$42.9K
Investeringsbankmann
$45.2K
Produktleder
$61.7K
Prosjektleder
$179K
Salg
$113K
Løsningsarkitekt
$62.5K

Dataarkitekt

Teknisk programleder
$135K
Ofte stilte spørsmål

