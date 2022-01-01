Selskapskatalog
BD
BD Lønninger

BDs lønn varierer fra $12,361 i total kompensasjon per år for en Grunnlegger på laveste nivå til $230,840 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BD. Sist oppdatert: 9/4/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $125K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Maskiningeniør
Median $95K

Kvalitetsингениør

Biomedisinsk ingeniør
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Forretningsanalytiker
Median $90K
Dataanalytiker
Median $97.5K
Dataforsker
Median $145K
Teknisk programleder
Median $205K
Prosjektleder
Median $110K
Salg
Median $195K
Markedsføring
Median $212K
Produktleder
Median $126K
Regnskapsfører
$121K
Forretningsoperasjoner
$80.6K
Kundeservice
$25K
Elektroingeniør
$93.3K
Finansanalytiker
$197K
Grunnlegger
$12.4K
Geologisk ingeniør
$94.9K
Personalavdeling
$186K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $200K
Produktdesigner
$122K
Programleder
$124K
Rekrutterer
$68.3K
Regulatoriske forhold
$90.8K
Cybersikkerhetsanalytiker
$209K
Programvareutviklingsleder
$231K
Løsningsarkitekt
$128K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos BD er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $230,840. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BD er $122,400.

Andre ressurser