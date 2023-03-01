Selskapsoversikt
BCLC
BCLC Lønninger

BCLCs lønnsområde varierer fra $55,302 i total kompensasjon årlig for Finansanalytiker i nedre ende til $94,033 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i BCLC. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $66.9K
Regnskapsfører
$59.1K
Finansanalytiker
$55.3K

Personal
$62.1K
IT-teknolog
$70.2K
Produktsjef
$94K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos BCLC er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $94,033. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos BCLC er $64,519.

Andre ressurser