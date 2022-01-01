Selskapsoversikt
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Lønninger

BCG Digital Venturess lønnsområde varierer fra $57,839 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $327,256 for Venturekapitalist i øvre ende.

$160K

Produktsjef
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Programvareingeniør
Median $162K
Dataanalytiker
$159K

Personal
$134K
Ledelseskonsulent
$156K
Produktdesigner
$111K
Produktdesignsjef
$166K
Rekrutterer
$57.8K
Programvareingeniørsjef
$159K
UX-forsker
$121K
Venturekapitalist
$327K
FAQ

Kõrgeima palgaga roll BCG Digital Ventures on Venturekapitalist at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $327,256. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
BCG Digital Ventures mediaan aastane kogukompensatsioon on $158,547.

