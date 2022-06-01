Selskapskatalog
BCE
BCE Lønninger

BCEs lønn varierer fra $38,868 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $125,819 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BCE. Sist oppdatert: 9/4/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Programvareutvikler
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Dataingeniør

Dataforsker
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Produktleder
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Løsningsarkitekt
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Dataarkitekt

Cybersikkerhetsanalytiker
Median $72.7K
Forretningsanalytiker
Median $59.3K
Salg
Median $38.9K
Dataanalytiker
Median $60.8K
Finansanalytiker
Median $62.5K
Markedsføring
Median $60.6K
Programvareutviklingsleder
Median $108K
Produktdesigner
Median $54.9K
Teknisk programleder
Median $79.7K
Regnskapsfører
$69.2K

Teknisk Regnskapsfører

Forretningsoperasjoner
$62.5K
Dataforskningsleder
$108K
Markedsføringsoperasjoner
$60.7K
Prosjektleder
$79.6K
Salgsstøtte
$54.8K
Ofte stilte spørsmål

