Selskapskatalog
BBC
BBC Lønninger

BBCs lønn varierer fra $23,231 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $137,102 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BBC. Sist oppdatert: 9/5/2025

$160K

Programvareutvikler
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $134K
Programvareutviklingsleder
Median $137K

Regnskapsfører
$52.1K
Forretningsanalytiker
$89.4K
Dataanalytiker
$69K
Dataforsker
$82.9K
Personalavdeling
$66.3K
Informasjonsteknolog (IT)
$64.7K
Maskiningeniør
$70.2K
Produktdesigner
$23.2K
Løsningsarkitekt
$121K
UX-forsker
$62.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos BBC er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $137,102. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BBC er $69,014.

