BayWas lønn varierer fra $66,221 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $194,025 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BayWa. Sist oppdatert: 11/19/2025
What do Product Managers even do?
Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/baywa/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.