Banco de Bogota Lønninger

Banco de Bogotas lønnsområde varierer fra $10,399 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $49,856 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Banco de Bogota . Sist oppdatert: 8/24/2025