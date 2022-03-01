Selskapskatalog
Babbel
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Babbel Lønninger

Babbels lønn varierer fra $63,584 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $114,637 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Babbel. Sist oppdatert: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $87.9K

Frontend Programvareingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $115K
Forretningsanalytiker
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Dataanalytiker
$63.6K
Personalavdeling
$83.9K
Markedsføring
$70.7K
Produktdesigner
$68.4K
Produktleder
$75.8K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Babbel er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $114,637. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Babbel er $79,850.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Babbel

Relaterte selskaper

  • Aceable
  • BYJU'S
  • DataCamp
  • D2L
  • FutureLearn
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser