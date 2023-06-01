Selskapskatalog
Ayar Labs
Ayar Labs Lønninger

Ayar Labss lønn varierer fra $115,575 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $316,410 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ayar Labs. Sist oppdatert: 10/15/2025

$160K

Maskinvareingeniør
Median $175K
Forretningsutvikling
$316K
Programvareutvikler
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ayar Labs er Forretningsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $316,410. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ayar Labs er $175,000.

