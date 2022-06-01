Selskapskatalog
Aya Healthcare
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Aya Healthcare Lønninger

Aya Healthcares lønn varierer fra $110,744 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $237,180 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Aya Healthcare. Sist oppdatert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $175K

Fullstack Programvareutvikler

Produktleder
Median $165K
Produktdesigner
$111K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Prosjektleder
$131K
Rekrutterer
$146K
Programvareutviklingsleder
$237K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Aya Healthcare er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $237,180. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Aya Healthcare er $155,481.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Aya Healthcare

Relaterte selskaper

  • Roblox
  • Microsoft
  • Intuit
  • Spotify
  • Lyft
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser