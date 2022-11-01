Selskapsoversikt
Avidbots
Avidbots Lønninger

Avidbotss lønnsområde varierer fra $92,263 i total kompensasjon årlig for Produktsjef i nedre ende til $121,187 for Personaloperasjoner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Avidbots. Sist oppdatert: 8/9/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $93.7K
Personaloperasjoner
$121K
Produktsjef
$92.3K

FAQ

The highest paying role reported at Avidbots is Personaloperasjoner at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avidbots is $93,655.

