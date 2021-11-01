Selskapskatalog
Aviatrix
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Aviatrix Lønninger

Aviatrixs lønn varierer fra $81,397 i total kompensasjon per år for en Kundesuksess på laveste nivå til $301,500 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Aviatrix. Sist oppdatert: 8/26/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kundesuksess
$81.4K
Salgsingeniør
$219K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Løsningsarkitekt
$302K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Aviatrix er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Najbolje plaćena pozicija u Aviatrix je Løsningsarkitekt at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $301,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aviatrix je $233,200.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Aviatrix

Relaterte selskaper

  • Infoblox
  • ADARA Networks
  • Spectralink
  • Velocitor Solutions
  • Proofpoint
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser