Selskapskatalog
AVEVA
AVEVA Lønninger

AVEVAs lønn varierer fra $26,427 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $209,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos AVEVA. Sist oppdatert: 8/26/2025

$160K

Programvareutvikler
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $209K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $111K

Markedsføring
Median $120K
Kundeservice
$147K
Dataforsker
$99.5K
Finansanalytiker
$102K
Produktdesigner
$100K
Produktleder
$128K
Programleder
$67.2K
Prosjektleder
$92.2K
Salg
$26.4K
Løsningsarkitekt
$113K
Teknisk programleder
$148K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos AVEVA er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $209,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AVEVA er $111,000.

