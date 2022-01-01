Selskapsoversikt
Avast Software
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Avast Software Lønninger

Avast Softwares lønnsområde varierer fra $44,774 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $125,290 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Avast Software. Sist oppdatert: 8/9/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $44.8K
Produktsjef
$125K
Programvareingeniørsjef
$98.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Avast Software er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $125,290. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Avast Software er $98,490.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Avast Software

Relaterte selskaper

  • BAE Systems
  • nCino
  • Nuix
  • Darktrace
  • Rapid7
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser