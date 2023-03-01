Selskapsoversikt
Auvik Networks
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Auvik Networks Lønninger

Auvik Networkss lønnsområde varierer fra $47,916 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $239,700 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Auvik Networks. Sist oppdatert: 8/16/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

IT-teknolog
$47.9K
Produktsjef
$240K
Programvareingeniør
$82.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Programvareingeniørsjef
$139K
Teknisk forfatter
$65.7K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Auvik Networks er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $239,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Auvik Networks er $82,488.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Auvik Networks

Relaterte selskaper

  • Pinterest
  • Microsoft
  • Intuit
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser