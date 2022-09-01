Selskapsoversikt
AutoTrader
AutoTrader Lønninger

AutoTrader s lønnsområde varierer fra $29,862 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $155,662 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AutoTrader . Sist oppdatert: 8/16/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $64.8K
Kundeservice
$29.9K
Dataanalytiker
$69.7K

Produktsjef
$98.2K
Programvareingeniørsjef
$156K
Løsningsarkitekt
$105K
FAQ

The highest paying role reported at AutoTrader is Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,662. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AutoTrader is $83,961.

Andre ressurser