Autonomous Lønninger

Autonomouss lønnsområde varierer fra $26,532 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $64,675 for IT-teknolog i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Autonomous. Sist oppdatert: 8/16/2025

Sivilingeniør
$44K
IT-teknolog
$64.7K
Prosjektleder
$26.5K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Autonomous er IT-teknolog at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $64,675. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Autonomous er $44,001.

