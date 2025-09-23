Selskapskatalog
Autodesk
Autodesk Programleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Programleder totalkompensasjonen in Singapore hos Autodesk varierer fra SGD 210K til SGD 299K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Autodesks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
SGD 209K

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programleder hos Autodesk in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 298,946. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Autodesk for Programleder rollen in Singapore er SGD 210,276.

Andre ressurser