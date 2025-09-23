Produktleder-kompensasjon in United States hos Autodesk varierer fra $142K per year for P1 til $426K per year for P6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $246K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Autodesks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)