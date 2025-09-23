Produktdesigner-kompensasjon in United States hos Autodesk varierer fra $122K per year for P1 til $292K per year for P5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $147K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Autodesks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
