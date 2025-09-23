Selskapskatalog
Autodesk Kundeservice Lønninger

Den gjennomsnittlige Kundeservice totalkompensasjonen in United States hos Autodesk varierer fra $46.3K til $64.7K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Autodesks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$50.2K - $60.8K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$46.3K$50.2K$60.8K$64.7K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Najbolje plačan paket za Kundeservice pri Autodesk in United States znaša letno skupno plačilo $64,658. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Autodesk za vlogo Kundeservice in United States je $46,264.

