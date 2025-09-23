Selskapskatalog
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

Auth0 Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Auth0 utgjør totalt $269K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Auth0s totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Totalt per år
$269K
Nivå
M2
Grunnlønn
$190K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$19K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Auth0?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Auth0 in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $413,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Auth0 for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $269,000.

