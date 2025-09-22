Selskapskatalog
Aurora
Aurora Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner-kompensasjon in United States hos Aurora utgjør totalt $170K per year for P6. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Auroras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$150K - $178K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$139K$150K$178K$190K
Vanlig Område
Mulig Område
Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Aurora in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $189,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Aurora for Produktdesigner rollen in United States er $138,600.

