Produktdesigner-kompensasjon in United States hos Aurora utgjør totalt $170K per year for P6. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Auroras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025
Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.
Opptjeningsplan
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Aksjetype
Options
Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Aksjetype
Options
Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
Ofte stilte spørsmål
Hva er høyeste Produktdesigner lønn hos Aurora in United States?
Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Aurora in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $189,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Hvor mye får Aurora Produktdesigner ansatte betalt in United States?
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Aurora for Produktdesigner rollen in United States er $138,600.