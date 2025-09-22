Maskiningeniør-kompensasjon in United States hos Aurora varierer fra $250K per year for P6 til $305K per year for P7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $244K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Auroras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
