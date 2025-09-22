Selskapskatalog
  • Lønninger
  • Maskinvareingeniør

  • Alle Maskinvareingeniør lønninger

Aurora Maskinvareingeniør Lønninger

Maskinvareingeniør-kompensasjon in United States hos Aurora varierer fra $184K per year for P4 til $362K per year for P8. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $270K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Auroras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P4
$184K
$146K
$16K
$22.4K
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$343K
$231K
$63K
$49.1K
Vis 4 flere nivåer
$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Maskinvareingeniør at Aurora in United States sits at a yearly total compensation of $450,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora for the Maskinvareingeniør role in United States is $272,770.

